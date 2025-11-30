



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، داوطلبان تا پایان امروز می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و همچنین مندرجات اصلاحیه و داشتن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به سامانه ثبت‌نام این آزمون به نشانی www.hrtc.ir مراجعه کنند و یا اگر قبلا ثبت‌نام کرده‌اند، امکان ویرایش نیز فراهم شده است.

کانال رسمی مرکز آزمون در پیام‌رسان‌ها نیز از طریق @hrtcir در دسترس است.

همچنین شماره ۰۲۱-۹۲۰۰۲۱۲۵ (۶ خط) پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.

این آزمون روز جمعه ۲۸ آذر برگزار می‌شود.

اصلاحات دفترچه به شرح زیر است:

بخش هفتم: تذکرات مهم

بند ۴ تذکرات مهم به صورت زیر اصلاح می‌شود:

- داوطلبانی که درحال حاضر دانشجوی دوره کاردانی و یا کارشناسی (پیوسته) بوده و یا پس از به‌کارگیری و استخدام، بدون رعایت ضوابط آموزش و پرورش ادامه تحصیل داده و فارغ‌التحصیل شوند، از مزایای اعمال مدرک تحصیلی و تغییر رسته شغلی تا پایان خدمت محروم خواهند بود.

بخش نهم: شرایط اختصاصی هر بخش از آزمون

شرایط سنی بخش به‌کارگیری قرارداد کار معین، از حداکثر ۳۰ سال به حداکثر ۳۵ سال اصلاح می‌شود.