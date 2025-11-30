پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این وزارتخانه به دنبال توسعه اپراتورهای هوش مصنوعی در کشور است که همکاری با بخش خصوصی نقش محوری در آن ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح امروز در محل برگزاری همایشهای صدا و سیما برگزار شد با اشاره به تأکید برنامه هفتم توسعه بر ضرورت گسترش دولت هوشمند با همکاری بخش خصوصی، اظهار داشت: در این راستا، وزارت ارتباطات به دنبال توسعه اپراتورهای هوش مصنوعی در کشور است که همکاری با بخش خصوصی نقش محوری در آن ایفا خواهد کرد.
وی همچنین بر اهمیت جذب سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای دیجیتال تأکید کرد و گفت: میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در این حوزه بسیار بالاست و دولت بهتنهایی قادر به تأمین آن نخواهد بود. بنابراین، وزارت ارتباطات با جهتگیری خاص و اتکای ویژه به بخش خصوصی، فضا را برای جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال فراهم میآورد.
هاشمی افزود: در حوزه اقتصاد دیجیتال، توجه ویژهای به زیرساختهای ارتباطی مانند فیبر نوری، نسل پنجم تلفن همراه و آمادگی برای نسل ششم داریم. در خصوص توسعه فیبر نوری، دو پروژه اصلی در دست اجرا است؛ یکی با محوریت اپراتورهای بخش خصوصی و دیگری با همکاری مخابرات ایران به منظور مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری.
وزیر ارتباطات گفت: این تحولات، دستاوردهای مهم و ماندگاری برای کشور خواهد بود که پس از یک قرن، در دولت سیزدهم آغاز شده و به یادگار خواهد ماند.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فناوری ۵ G اشاره کرد و گفت: پس از سالها انتظار و برگزاری مزایده فرکانسها، اپراتورهای ارتباطی وارد مرحله تأمین و تجهیز زیرساختهای ۵ G شدهاند. اما در کنار این زیرساختها، موضوع اصلی دادهها است؛ زیرا شبکههای ارتباطی اساساً برای جریان داده طراحی شدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت حکمرانی داده در کشور گفت: برای تحقق این هدف، توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، مراکز داده و توان پردازشی باید بهطور ویژه مدنظر قرار گیرد.
وزیر ارتباطات افزود: دولت در چارچوب برنامههای بالادستی به سمت توسعه «اَبر دولت» با مشارکت بخش خصوصی حرکت میکند و همچنین، سازمان تنظیم مقررات در نظر دارد پروانه اپراتورهای هوش مصنوعی را برای بخش خصوصی صادر کند.
هاشمی تصریح کرد: این تحولات بهویژه در حوزه داده بدون مشارکت بخش خصوصی و ذینفعان ممکن نیست. به همین منظور، برنامهریزیهای دقیقی برای این منظور انجام شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به چالشهای اخیر در حوزه داده، بر ضرورت همکاری بیشتر بخش خصوصی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.
وی گفت: برای بهرهبرداری از این فرصت محدود، باید با اقدامات جسورانه، خردورزی و آیندهنگری، همه ظرفیتها و امکانات موجود را بسیج کنیم.
هاشمی همچنین از همکاری رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و رئیس سازمان بورس در این مسیر قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد؛ با تداوم حمایتها و مشارکت بخش خصوصی، بتوان اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام داد و نتایج مطلوبی برای مردم به ارمغان آورد.