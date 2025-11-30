پخش زنده
بیش از ۶۵۰ کیلو گرم انواع مواد مخدر در عملیاتهای یک ماه گذشته پلیس در استان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در این عملیاتها ۳۴۴ قاچاقچی، خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۵۸۷ معتاد متجاهر جمع آوری و به مراجع قضائی و یا به مراکز کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.
سردار احمدرضا چگنی افزود: یکی از مهمترین برنامه ریزیهای عملیاتی پلیس استان، بازنگری طرحهای مبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی پلیس و پیگیری ویژه مطالبات و گزارشهای مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ بوده است.
او توجه به گزارشهای مردمی و اجرای هدفمند طرحهای امنیت بخش در سطح استان را بخش مهم دیگری از برنامههای اولویت دار پلیس استان در این حوزه عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال تا کنون، انجام عملیاتهای موردی، اجرای طرحهای عملیاتی پاک سازی نقاط آلوده با بهره گیری از توان اجرایی پلیس استان به صورت مستمر دنبال میشود که این مهم رضایت مندی مطلوبی از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر را به همراه داشته است.
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی بازتاب همکاریهای مردمی در این حوزه را در توفیقات پلیس در این حوزه بسیار تأثیرگذار دانسنو افزود: تلفن ۱۱۰ در کلیه ساعات شبانه روز آماده دریافت گزارشها و اطلاعات شهروندان است.