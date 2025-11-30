دعوت سه دوچرخهسوار نوجوان فارس به اردوی استعدادیابی کشوری
امیرعلی منصورآبادی، فاطمه جمالی و فاطمه خادمی به اردوهای استعدادیابی فدراسیون دوچرخهسواری دعوت شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فدراسیون دوچرخهسواری جمهوری اسلامی ایران اسامی ورزشکاران دعوتشده به اردوی استعدادیابی نوجوانان را اعلام کرد که بر اساس آن، سه ورزشکار از استان فارس در جمع برگزیدگان قرار گرفتند.
در بخش پسران، امیرعلی منصورآبادی دوچرخهسوار نوجوان و توانمند فارس برای حضور در اردوی استعدادیابی انتخاب شد. این اردو از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در تهران برگزار میشود و در مجموع ۳۳ ورزشکار از سراسر کشور در آن شرکت خواهند کرد.
در بخش دختران نیز فاطمه جمالی و فاطمه خادمی از استان فارس به اردوی استعدادیابی دعوت شدند. این اردو از ۸ تا ۱۰ آذرماه در تهران برگزار میشود و ۳۱ ورزشکار منتخب از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.