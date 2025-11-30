

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اجلاس استانی نماز با حضور سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور،مسئولان و اعضای ستاد اقامه نماز استان در خرم آباد برگزار شد.

تقدیر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از حضور چشمگیر کارکنان ادارات در اجلاس استانی نماز

در این مراسم قائم مقام ستاد اقامه ی نماز کشور گفت: سی دو دومین اجلاس نماز با پیام مقام معظم رهبری برگزار شده و امروز هم در امتداد آن اجلاس استانی با عنوان مادران فرزندان و فناوری های نوین و رهبران در استان لرستان برگزار شد.



سید احمد زرهانی با بیان اینکه کاری بالاتر از اقامه نماز از نظر فرهنگی در جامعه نداریم، افزود:باید به صورت همه جانبه تلاش کنیم تا نماز به‌عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی بیان کرد: فراهم کردن بسترهای لازم برای تقویت فرهنگ نماز در بین مادران و دختران، نوجوانان و کارکنان ادارت در کنار افزایش جلسه های فرهنگی و دیگر برنامه ها در این زمینه یکی از رویکردهای حوزه ی نماز است.





زرهانی گفت:علاوه بر این ،استفاده از ظرفیت بسیج فناوران، جامعه فناوران، شرکتهای دانش بنیان در تأمین اپلیکیشن ها و نرم افزارهای جدید نماز با هدف انتقال مفاهیم نماز به نسل نو .از دیگر رویکردهای حوزهی نماز است.





قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور همچنین با قدردانی از تلاش و حمایت های نماینده ولی فقیه در استان و استاندار لرستان در زمینه ی برگزاری این اجلاس گفت: حضور باشکوه کارکنان ادارات در این اجلاس چشمگیر بود.





استاندار لرستان هم بر فراهم شدن فضای فیزیکی مناسب و بسترهای فرهنگی در حوزه ی اقامه نماز در ادارت و دستگاه های اداری تاکید کردو گفت:.مدیران ادارات توجه ویژه ای به امر نماز داشته باشند و بستر لازم را از نظر فیزیکی در این زمینه فراهم کنند.

سید سعید شاهرخی افزود:همچنین دستورات لازم برای اختصاص بیست دقیقه از وقت ادارات بدون لطمه به کار برای قرائت نماز را در دستور کار قرار داریم.