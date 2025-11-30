

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، علی علیزاده با بیان اینکه باغ ملی گیاه شناسی یکی از مجموعه‌های ارزشمند گیاهی در منطقه به شمار می‌رود، اظهار داشت: با اجرای طرح غنی‌سازی باغ گیاه‌شناسی، سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ گونه جدید به این مجموعه اضافه می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌شود که با تکمیل قطعات باقیمانده نگهداری از تمامی ۸ هزار گونه گیاهی کشور در این مجموعه ممکن شود.

رییس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی در حوزه منابع طبیعی در این موسسه اجرا شده و یا در حال اجرا است، تصریح کرد: موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور بزرگ‌ترین هرباریوم ایران را تاسیس کرده که دارای ۱۹۰ هزار نمونه گیاهی است و از این تعداد ۳۰ هزار نمونه گیاهان بدون گل و ۱۶۰ هزار نمونه گیاهان گلدار هستند.

وی هدف از تاسیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران را حفاظت متمرکز از گونه‌های گیاهی کشور در حوزه حفاظتی خارج رویشگاهی دانست و گفت: هم‌اکنون ۴ هزار گونه گیاهی از ۸ هزارگونه گیاهی شناسایی شده در کشور در ۲۲ قطعه این باغ نگهداری می‌شوند که از این تعداد ۱۳۰۰ گونه بومی و ۲۷۰۰ گونه خارجی هستند و از میان گونه‌های بومی، ۱۰۳ گونه اندمیک و انحصاری کشور محسوب می‌شوند.

باغ ملی گاه شناسی در غرب تهران در منطقه چیتگر واقع است.