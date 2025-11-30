

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه "آقا تختی" گفت: آنچه که امروز ما به عنوان سلبریتی یاد می‌کنیم باید ویژگی‌هایی مانند جهان پهلوان غلامرضا تختی را داشته باشد. در واقع باید مردمی باشیم و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.



معاون بین‌الملل و حقوقی وزارت امور خارجه در واکنش به صادرنشدن ویزا برای نمایندگان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: من در این زمینه پیگیری نداشتم و باید از مسئولان ذیربط بپرسید. صادرنشدن ویزا ویزا یک کار غیرقانونی است و کشور‌هایی که میزبان مسابقات هستند مسئولیتی دارند و باید آن را ایفا کنند و زمینه‌ای را برای حضور همه تیم‌ها فراهم کنند.



غریب آبادی عنوان کرد: ایران هم اعتراض لازم خودش را انجام داده و فکر می‌کنم فدراسیون هم در خصوص تحریم قرعه‌کشی تصمیم درستی هم گرفته شده است، وقتی به یک نفر ویزا می‌دهند آن فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که شرکت کند یا نکند.

وی ادامه داد: ما اعتراض‌مان را پیگیری می‌کنیم تا شرایط برای حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات مختلف فراهم شود. کشور‌ها نباید از میزبانی خود سوءاستفاده کنند و یک حرکت ناشایست است که با ندادن ویزا به برخی از کشور‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند که یک کار نادرست است.