به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، «آیهان رهبر» شطرنج باز شایسته و آینده دار استان کردستان که در قالب تیم ملی به رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا اعزام شده بود در رده سنی زیر ۱۲ سال در بخش استاندارد موفق به کسب نشان برنز شد.

این شطرنج باز خوش آتیه کردستانی با عملکرد درخشان خود، توانست در بخش برق‌آسا (Blitz) نیز به مقام دوم آسیا دست پیدا کند.

بیست‌وهفتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا به مدت یک هفته به میزبانی تایلند برگزار شد.