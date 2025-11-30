پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک با تکذیب خبر قطع درختان در باغ فردوس گفت: منظور از باغ فردوس پارک مقابل موزه سینما است که اتفاقا درختان قدیمی و سرحالی هم دارد و هیچ مشکلی در آنجا وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفائی تصریح کرد: در یکی از کوچههای فرعی محله باغ فردوس درختان به دلایل مختلف در سالهای گذشته خشک شده و به کانون آفت تبدیل شدهاند که باعث آسیب رسیدن به درختان مجاور هم میشود، علاوه بر این درختان خشک شده خطرناک است، چون ریشه و تنه پوسیده به خصوص در این فصل باد و خزان باعث میشود از جا کنده شوند و روی خودروی شهروندان یا خود شهروندان بی افتد و حادثه آفرین باشد و به همین دلیل باید رفع خطر شوند.
وی تاکید کرد: طبق قانون همه این درختان ثبت سامانه میشوند و رای کمیسیون آنها گرفته میشود و سپس رفع خطر میشوند البته اگر کسی به عنوان متهم خشک کردن این درختان مطرح نباشد به صورت کامل جمع آوری میشوند اگر پرونده حقوقی در کمیسیون ماده ۷ یا دادگاه در رابطه با آن مطرح باشد فقط رفع خطر صورت میگیرد یعنی درخت از کمر قطع میشود تا آسیبی برای شهروندان نداشته باشد.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک گفت: درختان قطع شده همه مراحل قانونی اش طی شده و در محل هم بنرهایی برای اطلاع رسانی علت قطع شدن آنها ذکر شده و بعد درختان خشک جمع آوری شدند و این درختان بیش از ۵ یا ۶ سال است که خشک شدهاند و رها شدهاند، اما به تازگی رای آنها گرفته شده و برای جلوگیری از آسیب جمع آوری شدند.