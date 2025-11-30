به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر خواجه‌ئیان اظهار داشت: آنچه امسال شاهد آن هستیم، یک بیماری کاملاً جدید نیست، بلکه همان ویروس آنفولوانزا با گروه‌های جدید است که با علائمی همچون تب، لرز، بدن‌درد، گلو درد و سرفه بروز می‌یابدکه با علائم گوارشی مانند دل‌درد، تهوع و اسهال نیز در استان گزارش می‌شود.

وی افزود: کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، فشارخون و بیماری قلبی، افراد با چاقی زیاد، مصرف‌کنندگان دارو‌های سرکوب‌کننده و همچنین خانم‌های باردار در مقابل بیماری آسیب پذیر‌تر هستند که پیگیری دقیق وضعیت سلامت این افراد بسیار حائز اهمیت است.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بهترین راه پیشگیری را تزریق واکسن دانست و گفت: با توجه به آب و هوای گرمسیری استان، زمان طلایی برای تزریق واکسن آنفولوانزا، با یک ماه تأخیر از پانزدهم شهریور، یعنی از پانزدهم مهرماه تا اوایل آبان است.

خواجه ئیان با هشدار درباره یک مشکل رایج هشدار داد: شاهد مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها توسط مردم هستیم که تأکید می‌کنم آنفولوانزا یک بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک‌ها نه تنها نقشی در درمان آن ندارند، بلکه باعث طولانی‌تر شدن دوره بیماری می‌شوند.

وی با اشاره به تعطیلی موقتی مدارس به عنوان یکی از مراکز تجمعی دانش‌آموزان گفت: لازم است افراد مبتلا تا بهبودی کامل از حضور در مدرسه پرهیز و کارمندان ادارات از رفتن به محل کار و اماکن شلوغ به ویژه فضا‌های سربسته خودداری کنند.

وی توصیه کرد: در صورت ضرورت، استفاده از ماسک برای محافظت از خود و دیگران اکیداً ضروری است.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی در پایان شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون را یک راهکار ساده و بسیار مؤثر خواند و از مردم خواست در صورت بروز علائم شدید، از خوددرمانی پرهیز کرده و به مراکز خدمات جامع سلامت یا پزشک مراجعه نمایند.