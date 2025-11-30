شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد اساسا امکان وجود کارت سوخت تحت عنوان «کارت سوخت سفید» در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد و تمام کارت‌ها بر اساس VIN به یک وسیله نقلیه مشخص متصل هستند.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اساسا امکان وجود کارت سوخت تحت عنوان «کارت سوخت سفید» در سامانه هوشمند سوخت وجود ندارد و فرآیند ثبت درخواست و صدور کارت سوخت، یک فرآیند بین دستگاهی است که هر کارت براساس شماره شناسایی خودرو (VIN) دقیقا به یک وسیله نقلیه موتوری تخصیص داده شده است.

همچنین، اکنون ۳۱ میلیون کارت سوخت فعال وجود دارد: ۲۲ میلیون کارت برای خودروهای سواری، ۶ میلیون برای موتورسیکلت‌ها و ۳ میلیون کارت برای ناوگان دولتی و عمومی. طبق اعلام پلیس راهور، مجموع ناوگان موتوری کشور بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه است.