به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رضا البرزی، از ایجاد ۱۲۳ غرفه فروش مجازی برای مددجویان از ابتدای سال تاکنون و برگزاری ۸ نمایشگاه حضوری با ۴۶ غرفه فروش در سطح استان خبر داد.

وی گفت: «بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با پلتفرم‌های معتبر فروش مجازی، از ابتدای سال تاکنون ۱۲۳ مددجو شناسایی و برای هر یک غرفه اختصاصی فروش آنلاین ایجاد شده است. این اقدام با هدف توانمندسازی اقتصادی و فراهم‌سازی بستر‌های فروش پایدار برای خانوار‌های تحت حمایت انجام شده است.»

وی افزود: «در کنار توسعه فروش آنلاین، از ابتدای سال ۸ نمایشگاه فصلی در سطح استان برگزار کردیم که طی آن، ۴۶ غرفه فروش حضوری در اختیار مددجویان قرار گرفت تا امکان عرضه مستقیم محصولات و معرفی توانمندی‌های آنان فراهم شود.»

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه توسعه بازار فروش یکی از پایه‌های مهم توانمندسازی اقتصادی مددجویان است، گفت: این فعالیت‌ها به‌صورت مستمر با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و براساس گزارش‌های فروش، میزان بازدید و بازخورد مددجویان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا روند ارتقای معیشت پایدار با دقت بیشتری مدیریت شود.»

وی گفت: در سال‌های اخیر برای بیش از ۴۰۰ مددجو غرفه فروش مجازی ایجاد شده است که میانگین فروش ماهانه هر غرفه حدود ۵۰ میلیون تومان بوده و تأثیر قابل‌توجهی در تثبیت و افزایش درآمد این خانوار‌ها داشته است.»

وی در پایان تأکید کرد: «کمیته امداد البرز با توسعه زیرساخت‌های فروش آنلاین، برگزاری نمایشگاه‌ها و تسهیل دسترسی مددجویان به بازار، با جدیت مسیر توانمندسازی پایدار را دنبال می‌کند و این روند در ماه‌های آینده نیز تقویت خواهد شد.»

«کمک‌های خیران، به‌ویژه از طریق صدقه الکترونیکی، پشتوانه‌ای مهم برای حمایت و توسعه اشتغال، کارآفرینی و نوآوری نیازمندان و مددجویان خواهد شد.». ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ کد دستوری: #۰۲۶*۸۸۷۷*