در روز سه شنبه احتمال رگبار پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف آخرین وضعیت جوی گفت: از امروز یکشنبه تا تقریبا پایان هفته عبور متناوب امواج کوتاه تراز میانی جو سبب برخی ناپایداریها در منطقه خواهد شد.
در روز دوشنبه در برخی از نقاط همراه با رگبار باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیشبینی می شود.
روز سه شنبه احتمال رگبار پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید دور از انتظار نیست.
هر چند با توجه به خروجی فعلی مدلها، بارشهای قابل ملاحظهای در منطقه و استان پیش بینی نشده است، اما با توجه به سبک رگباری بارشها احتمال شدت گرفتن نقطهای بارشها وجود دارد.
بر این اساس هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در این خصوص صادر شد.
فردا با ورود جبهه گرم سامانه بارشی، دمای هوا تا حدی افزایش مییابد، اما از روز سه شنبه روند کاهش تدریجی دما انتظار میرود.