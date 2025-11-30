رئیس هیئت فوتبال استان یزد، نسبت به رفتار خارج از شأن برخی هواداران تیم تراکتور در جریان مسابقه با چادرملو، خواستار رسیدگی فوری کمیته‌های انضباطی و اخلاق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امیرفرشاد تفکری‌بافقی طی نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در بخشی از این دیدار، شماری از هواداران تراکتور اقدام به توهین و فحاشی نسبت به مردم استان یزد کردند؛ رفتاری که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی و ارزش‌های ورزشی ندارد و می‌تواند به ایجاد تنش، کدورت و خدشه به وحدت و آرامش ملی منجر شود.

وی همچنین اظهارات تنش‌زای سرمربی تراکتور پیش از آغاز مسابقه را در شکل‌گیری فضای هیجانی و تحریک احساسات برخی هواداران مؤثر دانست و افزود: بازتاب این سخنان در جریان بازی کاملاً قابل مشاهده بود.

رئیس هیئت فوتبال استان یزد گفت: انتظار می‌رود کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ضمن بررسی دقیق ماجرا، با افراد خاطی و عوامل تحریک‌کننده برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.