درخواست برخورد قاطع با عوامل تحریک هواداران تراکتور در مسابقه با چادرملو
رئیس هیئت فوتبال استان یزد، نسبت به رفتار خارج از شأن برخی هواداران تیم تراکتور در جریان مسابقه با چادرملو، خواستار رسیدگی فوری کمیتههای انضباطی و اخلاق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
امیرفرشاد تفکریبافقی طی نامهای به رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در بخشی از این دیدار، شماری از هواداران تراکتور اقدام به توهین و فحاشی نسبت به مردم استان یزد کردند؛ رفتاری که هیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی و ارزشهای ورزشی ندارد و میتواند به ایجاد تنش، کدورت و خدشه به وحدت و آرامش ملی منجر شود.
وی همچنین اظهارات تنشزای سرمربی تراکتور پیش از آغاز مسابقه را در شکلگیری فضای هیجانی و تحریک احساسات برخی هواداران مؤثر دانست و افزود: بازتاب این سخنان در جریان بازی کاملاً قابل مشاهده بود.
رئیس هیئت فوتبال استان یزد گفت: انتظار میرود کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ضمن بررسی دقیق ماجرا، با افراد خاطی و عوامل تحریککننده برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.