پخش زنده
امروز: -
بانوان کشتیگیر مازندرانی در رقابتهای بینالمللی کشتی با کمربند بانوان جهان در فجیره امارات درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بانوان کشتیگیر استان مازندران در رقابتهای بینالمللی کشتی با کمربند بانوان جهان در فجیره امارات درخشیدند و یک مدال طلا و سه مدال برنز را به کارنامه افتخارات ورزشی کشور و استان افزودند.
این رویداد جهانی با حضور ورزشکارانی از ۱۸ کشور مختلف برگزار شد و فاطمه نخودی نماینده مازندران با عملکرد درخشان خود بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلا را بر گردن آویخت.
همچنین سه کشتیگیر دیگر مازندرانی به نامهای مینا معصومی، مهسا عرب و مهسا بخشی هر سه موفق به کسب مدال برنز این رقابتها شدند.
ستاره اسماعیلی، دیگر چهره مازندرانی، نیز به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی با کمربند بانوان، هدایت تیم ایران در این رقابتهای مهم بینالمللی را بر عهده داشت.