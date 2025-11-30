پخش زنده
امروز: -
یادواره ۴۵ شهید گرانقدر روستای شهرمیان با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی با حضور خانوادههای شهدا، مردم و مسوولان، یاد و خاطره ۴۵ شهید روستای شهرمیان اقلید گرامی داشته شد.
روستای شهرمیان در دوران دفاع مقدس حدود هزار نفر جمعیت داشته است که ۴۳ شهید و ۹۰ جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
همچنین نخستین شهید مدافع سلامت و دومین شهید مدافع حرم شمال فارس مربوط به این روستا است که تعداد شهدا را به ۴۵ نفر رسانده است.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.