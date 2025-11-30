به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در مراسمی با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و مسوولان، یاد و خاطره ۴۵ شهید روستای شهرمیان اقلید گرامی داشته شد.

روستای شهرمیان در دوران دفاع مقدس حدود هزار نفر جمعیت داشته است که ۴۳ شهید و ۹۰ جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

همچنین نخستین شهید مدافع سلامت و دومین شهید مدافع حرم شمال فارس مربوط به این روستا است که تعداد شهدا را به ۴۵ نفر رسانده است.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.