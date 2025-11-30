با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌های روستایی، طرح بهسازی و آسفالت محور روستایی جاده سد به سمت روستای باغ و بیتولی تا پایان ماه جاری به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در تداوم عملیات و برنامه‌های عمرانی و توسعه متوازن زیرساخت‌های روستایی، پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی جاده سد به سمت روستای باغ و بیتولی تا پایان ماه جاری به اتمام می‌رسد.

فرماندار بوکان در جریان بازدید میدانی از عملیات آسفالت مسیر‌های روستایی بر تداوم فعالیت‌های عمران و آبادانی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تاکید کرد.

اجرای این طرح با پشتیبانی و همراهی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوزات و پیگیری‌های مستمر فرماندار بوکان از طریق پیمانسپاری و تخصیص اعتبارات لازم در کمیته برنامه ریزی شهرستان وارد فاز عملیاتی شد.

مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این طرح از جمله پروژه‌های هدف‌گذاری‌شده شهرستان در حوزه راه‌های روستایی بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته جاری به بهره‌برداری برسد.

فرماندار بوکان گفت: مجوز اجرای این پروژه پس از طرح موضوع توسط فرمانداری و اخذ موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پی مصوبه سفر مقام عالی استان و انجام اقدامات بعدی از طریق مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان صادر گردید و بودجه آن نیز در کمیته برنامه‌ریزی و بودجه شهرستان در ردیف اعتبارات توسعه راه‌های روستایی قرار گرفت.

صنعتی افزود: برای اجرای این طرح به طول محور: ۳/۸ کیلومتر آسفالت و مبلغ قرارداد: ۹۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.



در جریان این بازدید، فرماندار بوکان اعلام ایمن‌سازی و خط‌کشی جاده و همچنین اجرای بیش از ۳۴ کیلومتر آسفالت در این شهرستان، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های عمرانی در مناطق روستایی نشان‌دهنده اهتمام و برنامه‌ریزی هدفمند مسئولان برای تعادل بخشی در توزیع زیرساخت‌های توسعه و رفع محرومیت‌های منطقه‌ای است.

وی با تأکید بر نقش اساسی راه‌های ارتباطی در پویایی اقتصادی و خدمات‌رسانی، اعلام نمود که حوزه راه‌سازی همچنان و تا نیل به اهداف مطلوب در اولویت تصمیم‌گیری‌های کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قرار خواهد داشت.