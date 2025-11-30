

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی محبی امروز در نشست خبری خود گفت: با توجه به نزدیک شدن به هفته پژوهش و اهمیت این موضوع در حوزه آموزش‌وپرورش، قرار است فعالیت‌هایی که همکاران پژوهشی در سراسر کشور در یک سال انجام داده‌اند اطلاع‌رسانی شود و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های در دست اجرا با همکاری رسانه‌ها گفتمان‌سازی شود البته وزارت آموزش‌وپرورش هم‌راستا با برنامه‌های ملی هفته پژوهش، مجموعه‌ای از اقدامات را از مدرسه تا ستاد طراحی کرده که هدف آنها تقویت رویکرد پژوهش‌محور در تصمیم‌گیری است.

محبی ادامه داد: تصمیماتی که بدون پیوست پژوهشی اتخاذ می‌شود معمولا نتیجه مطلوبی به همراه ندارد و برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، انجام تحقیق متقن پیش از تصمیم‌گیری ضروری است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش از دیگر اهداف برنامه‌های هفته پژوهش، تجلیل از پژوهشگران شامل معلمان پژوهنده، دانش‌آموزان خلاق، نوآور و دستاورد‌های پژوهشی برتر است گفت: همکاران ستادی و اجرایی که حامی پژوهش و نوآوری هستند نیز مورد قدردانی قرار می‌گیرند.

وی به تشریح شعار هفته پژوهش گفت: شورای پژوهشی پژوهشگاه شعار امسال را سرمایه‌گذاری در پژوهش، ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی تعیین کرده است و اگر قرار است کیفیت و عدالت در آموزش‌وپرورش ارتقا یابد، یکی از اصلی‌ترین مسیر‌ها سرمایه‌گذاری در پژوهش است.

محبی به روزشمار هفته پژوهش اشاره کرد و افزود: روز شنبه ۲۲ آذر با شعار مدرسه پژوهنده، یادگیرنده و تمدن‌ساز آغاز می‌شود، در این روز کارشناسان، اساتید و مدیران از مدارس سراسر کشور بازدید خواهند کرد و این بازدید‌ها علاوه بر برنامه‌های سالانه با تمرکز بر بررسی وضعیت پژوهشی مدارس و گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان خلاق و نوآور انجام می‌شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ۲۳ آذر روز برگزاری جشنواره ملی هفته پژوهش در تهران است و هر آنچه در طول سال در قالب جشنواره‌های رقابتی در استان‌ها برگزار شده در این روز به مرحله ملی می‌رسد و برترین‌های کشور معرفی و تجلیل می‌شوند.

به گفته وی شعار این روز همان شعار اصلی هفته پژوهش یعنی سرمایه‌گذاری در پژوهش، کیفیت و عدالت آموزشی است.

محبی گفت: ۲۴ آذر با شعار معلم پژوهنده، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و عدالت برگزار می‌شود، هرگونه تحول در آموزش‌وپرورش حول محور معلم شکل می‌گیرد و معلم موتور محرک تحول در آموزش‌وپرورش و کشور است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش افزود: حدود ۸۰ هزار معلم پژوهنده در کشور وجود دارد و در این روز نشست‌های تخصصی با محوریت این معلمان برگزار می‌شود تا دغدغه‌ها و مسائل آنان شنیده شود و برای تقویت اقدام‌پژوهی در مدارس برنامه‌ریزی انجام گیرد.

وی درباره برنامه‌های روز سه‌شنبه ۲۵ آذر نیز گفت: این روز با شعار ارتباط مدرسه و دانشگاه نویدبخش عدالت و کیفیت آموزشی به اجرای طرح ارتباط مدرسه و دانشگاه اختصاص دارد. در این طرح، دانش‌آموزان از دانشگاه‌های مختلف، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها بازدید کرده و با اساتید به تبادل نظر می‌پردازند تا ارتباط میان این دو نهاد علمی تقویت شود.

محبی گفت: چهارشنبه با محور پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی برگزار می‌شود و شعار این روز پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی زمینه‌ساز عدالت و کیفیت آموزشی است.

وی گفت: بیش از ۷۰۰ پژوهش‌سرا در کشور فعال هستند و در این روز بازدید‌های گسترده از آنها انجام خواهد شد.

محبی تصریح کرد: ۲۷ آذر شعار این روز دانش‌آموز پژوهنده و فناور، جامعه پیشرفته و مقتدر خواهد بود و بنا داریم تا در سراسر کشور نشست‌های علمی و نمایشگاه‌های دانش‌آموزی برگزار شود که محور آنها فعالیت‌های فناورانه و علمی دانش‌آموزان است و این برنامه‌ها به آینده‌سازی نسل جوان کمک می‌کند.

وی درباره برنامه‌های روز جمعه گفت: آخرین روز هفته پژوهش به موضوع گفتمان‌سازی در حوزه پژوهش اختصاص دارد و شعار آن آموزش‌وپرورش پژوهش‌بنیان در خدمت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است.

۵۰ درصد از مدارس کشور با الگوی مدرسه تراز مستقر شدند

وی همچنین به الگوی مدرسه تراز اشاره کرد و افزود: عدالت آموزشی و کیفیت مدارس از موضوعات مهمی است که وزارت آموزش و پرورش پیگیر آن است، با توجه به تنوع مدارس در ایران، پژوهشی برای ارزیابی فلسفه تأسیس و نقش این مدارس در عدالت و کیفیت انجام و نتیجه آن در قالب بسته سیاستی تدوین شد.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: پژوهشگاه راهبری الگوی مدرسه تراز را بر عهده دارد؛ امسال این الگو در ۵۰ درصد مدارس کشور استقرار یافت، درحالی‌که سال گذشته تنها ۱۰ درصد مدارس مشمول آن بودند و سال آینده نیز باقی‌مانده مدارس تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

محبی جزئیات جشنواره پژوهش و اعلام رشد چشمگیر مشارکت دانش‌آموزان و معلمان را مورد بررسی قرار داد و گفت: امسال حدود ۷۹ هزار دانش‌آموز و بیش از ۳۸۰ معلم پژوهنده به مرحله کشوری رسیده‌اند و الگوی مدرسه تراز نیز در نیمی از مدارس کشور در حال اجرا است.

آزمون بین‌المللی تیمز و پرلز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش در ادامه از برگزاری آزمون بین المللی تیمز و پرلز ۲۰۲۶ (آزمون بین المللی در مقطع ابتدایی و بخش از دوره متوسطه) از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

محبی گفت: مطالعات تیمز و پرلز بزرگ‌ترین مطالعات تطبیقی است که وزارت آموزش و پرورش ایران در آن شرکت داشته است، این مطالعات عملکرد دانش‌آموزان سه پایه تحصیلی را در سه درس ریاضی، علوم و خواندن به‌صورت فواصل زمانی منظم مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد و اکنون مقدمات این آزمون در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه انسانی نقطه آغاز و مهم‌ترین بخش آموزش و تربیت است و هر آنچه به آینده کشور مربوط می‌شود در آموزش‌وپرورش معنا پیدا می‌کند خاطر نشان کرد: با برنامه‌هایی که در مسیر اجرا قرار دارد و با همراهی رسانه‌ها، وظایف این مجموعه به نحو مطلوب انجام شود.

رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از عوامل توسعه، وجود قوانین مترقی و مناسب است و در مقابل، قوانین دست‌وپاگیر می‌تواند مانع حرکت درست کشور شود، مجلس در حوزه آموزش‌وپرورش به‌ویژه در دوره اخیر همراهی بسیار خوبی داشته و امید می‌رود خلأ‌های قانونی موجود به سرانجام برسد و نقص‌ها رفع شود.