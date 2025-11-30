اهدای اعضای جوان مرگ مغزی ۲۱ ساله ساکن مشهد به دوبیمار، حیاتی دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و شصت وششمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحوم «محمدجواد نوروزی» معرفی شده از بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه مشهد زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌های این جوان مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه به ۲ بیمار ۳۴ و ۳۶ ساله ساکن مشهد که از نارسایی کلیه در رنج بودند، اهدا و پیوند شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.