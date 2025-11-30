پخش زنده
آثار منتخب ایرانی و خارجی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آثار مستند ایرانی و خارجی منتخب بخشهای مختلف نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در موزه سینما روی پرده میروند.
اکران مستندها از ۱۹ آذر همزمان با آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شروع شده و تا پایان جشنواره ادامه دارد. دارندگان کارت جشنواره و تماشاگرانی که بلیت تهیه کردهاند، میتوانند در موزه سینما فیلم ببینند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار میشود.