برداشت پنبه در تربت حیدریه

فصل برداشت پنبه در مزارع کشت و صنعت تربت حیدریه، وابسته به شرکت کشاورزی رضوی آغاز شده است. تولید مزارع پنبه، گامی مهم در تأمین پایدار مواد اولیه صنعت نساجی کشور است.

عکاس : محسن رحیمی عنبران