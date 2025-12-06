امروز: -
برداشت پنبه در تربت حیدریه

فصل برداشت پنبه در مزارع کشت و صنعت تربت حیدریه، وابسته به شرکت کشاورزی رضوی آغاز شده است. تولید مزارع پنبه، گامی مهم در تأمین پایدار مواد اولیه صنعت نساجی کشور است.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ - ۱۰:۱۰
