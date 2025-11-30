به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رئیس پلیس راه استان گفت: در کیلومتر ۲۸ آزادراه قزوین-زنجان یک دستگاه خودروی سواری وانت پیکان که در باند شمالی این آزادراه در حرکت بود، در محدوده شهر اقبالیه از مسیر خود خارج شد و پس از انحراف به شانه راه، با خاکریز کنار جاده برخورد کرد.

سرهنگ حسین تقی خانی با اعلام اینکه راننده ۸۳ ساله این خودرو در محل حادثه جان باخت، خاطرنشان کرد: علت دقیق تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است.

سرهنگ تقی خانی با هشدار به شهروندان سالخورده تأکید کرد: رانندگی برای افراد دارای کهولت سن می‌تواند خطرآفرین باشد و تهدیدی برای ایمنی و سلامت خود آنان و دیگر شهروندان محسوب شود. از این‌رو توصیه می‌شود افراد مسن حتی‌المقدور از رانندگی پرهیز و برای سفر‌های درون‌شهری و برون‌شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

موتور سیکلت‌های قاچاق روانه پارکینگ شدند

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: ماموران انتظامی شهرستان البرز در پی کسب خبری مبنی بر تردد ۲ دستگاه موتورسنگین غیرمجاز در حوزه استحفاظی، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ علی اصغر جمالی افزود: پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضایی اکیپی از ماموران به محل‌های مورد نظر اعزام که در بازرسی‌های انجام شده، ۲ دستگاه موتورسیکلت خارجی سی آر‌ام و کی تی‌ام فاقد پلاک و مدارک قانونی را توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استانبا بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های توقیفی بیش از ۹ میلیارد ریال اعلام شده است، گفت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

کشف ۷۵ هزار نخ سیگار قاچاق در شهرستان البرز

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو منزل مسکونی خود در شهر الوند را محل دپوی کالای دخانی کرده است، بررسی صحت و سقم موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ البرز این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن که با رعایت موازین شرعی و حقوق شهروندی انجام گرفت که ۶۹ هزار نخ انواع سیگار قاچاق، کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه در اقدامی دیگر ماموران یگان امداد شهرستان البرز در بازدید از یک واحد صنفی در شهرمحمدیه ۶ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه سیگار‌های قاچاق کشف شده فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بودند، یادآورشد: کارشناسان ارزش سیگار‌های کشف شده را بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعلام کرده‌اند.