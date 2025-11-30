۲۸۹ نیروگاه خورشیدی تاکنون در نقاط مختلف شهرستان خوروبیابانک نصب و راه‌اندازی شده که مجموع ظرفیت تولید آنها به چهار مگاوات می‌رسد.

نصب و راه‌اندازی ۲۸۹ نیروگاه خورشیدی در خور و بیابانک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر امور برق خوروبیابانک گفت: هم اکنون ۱۲ نیروگاه کوچک مقیاس با مجموع ظرفیت ۴۵۰ کیلو وات در حال نصب و راه اندازی است و این میزان انرژی می‌تواند بخش مهمی از نیاز مصرفی در ساعات اوج بار را تأمین کند.

محمد مهدی سلطان افزود: این شهرستان به‌دلیل برخورداری از بیشترین ساعت تابش مستمر و ظرفیت‌های مناسب اقلیمی، یکی از مناطق مستعد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان اصفهان به شمار می‌رود.