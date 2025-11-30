پخش زنده
ورزشکاران فارسی در مسابقات مدعیان جودوی بانوان جنوب کشور توانستند نشان طلا،نقره و برنز را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نائب رئیس جودوی آباده گفت: ورزشکاران فارسی توانستند در مسابقات جودوی منطقه جنوب کشور که با حضور استانهای هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان و قشم برگزار شد ۲ نشان طلا، یک نقره و سه برنز را از آن خود کنند.
نگین نعمت اللهی افزود: در این دوره از مسابقات زهرا طهماسبی از آباده توانست نشان نقره را کسب کند.
جودوکاران فارسی در ۲۵ آذرماه به مسابقات جودوی کشوری بزرگسالان به میزبانی البرز اعزام خواهند شد.