نصب چراغهای زنون روی خودرو در بین رانندگان به ویژه جوانان ترویج یافته ، موضوعی که شبها دید رانندگان مقابل را کور کرده و تبعات جبران ناپذیری از جمله تصادفات جادهای در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مردم و بسیاری از رانندگان قانونمند، از این وضعیت گلهمند هستند و این نورها را موجب کاهش دید و احتمال بروز خطراتی برای خود و راننده خاطی میدانند و از پلیس میخواهند با این پدیده برخورد کنند.
این موضوع با حضور، سرهنگ همتی زاده، رییس پلیس راهور استان کردستان در استودیو خبر صبحدم بررسی شد.