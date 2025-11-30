نصب چراغ‌های زنون روی خودرو در بین رانندگان به ویژه جوانان ترویج یافته ، موضوعی که شب‌ها دید رانندگان مقابل را کور کرده و تبعات جبران ناپذیری از جمله تصادفات جاده‌ای در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مردم و بسیاری از رانندگان قانونمند، از این وضعیت گله‌مند هستند و این نور‌ها را موجب کاهش دید و احتمال بروز خطراتی برای خود و راننده خاطی می‌دانند و از پلیس می‌خواهند با این پدیده برخورد کنند.

این موضوع با حضور، سرهنگ همتی زاده، رییس پلیس راهور استان کردستان در استودیو خبر صبحدم بررسی شد.