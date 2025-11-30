پخش زنده
امروز: -
ایستگاههای فرسوده اتوبوسها و ناوگان عمومی مسافربری درون شهری بوکان بازسازی و نوسازی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول روابط عمومی شهرداری بوکان گفت: واحد تاسیسات این شهرداری عملیات برداشت و حذف ایستگاههای قدیمی و فرسوده اتوبوسهای درون شهری در معابر مختلف سطح شهر را آغاز کرده است.
ظاهر فیضه افزود: این شهرداری بدنبال طراحی و نصب ایستگاههای جدید و نوسازی آنان در معابر شهری است.
وی تاکید کرد: وجود ایستگاههای فرسوده و مستعمل اضافه بر برهم زدن سیما و منظر معابر باعث کاهش توقف و بهره گیری مسافران ارجمند از این اماکن است.