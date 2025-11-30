رییس اداره حفاظت محیط‌ زیست خلخال گفت: شکارچی غیرمجاز که در منطقه حفاظت شده آق داغ این شهرستان دنبال شکار بود قبل از هر گونه اقدام، با هوشیاری عوامل یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاطت محیط زیست استان اردبیل، حسین معصوم زاده اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع شکار غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ خلخال نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست به منطقه اعزام و عملیات گشت و کنترل در زیستگاه‌ها را آغاز کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات یک نفر متخلف که در حال آماده شدن برای شکار بود، پیش از هرگونه اقدام به شکار دستگیر شد و یک قبضه اسلحه تک‌لول مجاز به همراه ادوات کامل شکار کشف و ضبط و پرونده وی برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان خلخال ارسال شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خلخال ادامه داد: در ادامه گشت و کنترل زیستگاه‌های منطقه حفاظت شده آق‌داغ ۶ کومه متعلق به شکارچیان غیرمجاز نیز شناسایی و منهدم شد.

معصوم‌زاده بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست خلخال گشت‌های هدفمند خود را با جدیت ادامه می‌دهد و با هرگونه تخلف در مناطق حفاظت‌شده برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

بر اساس گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال در جنوب استان اردبیل به مساحت ۹۳ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری از جمله پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای، سیاه‌گوش، کل و بز کوهی و پرندگانی همچون کبک، تیهو و انواع پرندگان شکاری است.

این منطقه پیش از این در سال ۱۳۷۸ به عنوان منطقه شکار ممنوع بود و در سال ۱۳۸۹ طی مصوبه ۳۲۲ شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.

این منطقه بهترین مکان حفاظت شده استان اردبیل است که با داشتن شرایط آب و هوایی و اقلیمی خاص، وجود گونه‌های نادر گیاهی و جانوری، واقع شدن در بین ۲ رودخانه پرآب قزل‌اوزن و شاهرود و جاذبه‌های طبیعی فراوان می‌تواند سالانه بیش از ۲ میلیون گردشگر را جذب کند.