فرایند نام‌نویسی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمره برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان، از امروز (یکشنبه ۹ آذر) در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اعزام‌های پیش‌ِرو، گفت: اعزام‌های عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذر تا دهه سوم بهمن ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و دارندگان فیش‌های عمره با اولویت‌های اعلام شده «به تناسب هر استان» می‌توانند با مراجعه به سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir برای ثبت‌نام در کاروان‌های موردنظر خود اقدام کنند.

آقای رضایی افزود: در صورت ایجاد ظرفیت جدید در استان‌ها، با تصمیم مدیران حج و زیارت این استان‌ها، دامنه اولویت‌ها افزایش می‌یابد و ثبت‌نام از دیگر متقاضیان نیز انجام می‌شود.

وی درباره تغییرات این دوره و تلاش برای افزایش رضایتمندی زائران، توضیح داد: در این دوره کاروان‌ها در قالب اقامت‌های دو تخته و سه تخته عرضه شده است تا امکان انتخاب مناسب‌تر برای زائران فراهم شود و متناسب با شرایط خود هزینه سفر را پرداخت کنند.

براساس برنامه‌ریزی اولیه، در اعزام‌های عمره ماه‌های رجب و شعبان، حدود ۶۰ هزار نفر با ۲۷۰ پرواز راهی سرزمین وحی خواهند شد.