فاز نخست طرح شهیدان کریمی، ۲۰ آذرماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

افتتاح فاز نخست طرح شهیدان کریمی در زنجان ، به زودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهرداری زنجان اعلام کرد فاز نخست طرح شهیدان کریمی، بزرگ‌ترین پروژه عمرانی شهر، به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

این پروژه با هدف کاهش ترافیک غرب زنجان و ارتقای رفاه شهروندان اجرا شده است.

هم اکنون فاز اول محور شهیدان کریمی این شهر آماده بهره برداری شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، ‌۲۰ آذرماه جاری همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم آن برگزار خواهد شد.

بخش نخست طرح راهسازی شهیدان کریمی با تکمیل عملیات عمرانی و زیرساختی، آماده بهره‌برداری است.

طرح شهیدان کریمی، بزرگترین طرح ترافیکی تاریخ شهر زنجان است که در مسیر میدان سپاه تا آرامستان شهر زنجان به منظور حل معضلات ترافیکی اجرا می شود.

طرح محور شهیدان کریمی دارای چهار تقاطع است.