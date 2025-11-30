فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، وقتی موشک‌های سطح به سطح دریا پایه تا برد هزار کیلومتر را مستقر کردیم، دشمن به فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری از ما عقب نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که صبح امروز (یکشنبه) در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، اظهار داشت: نهم آذر «روز ملی جزایر سه‌گانه» است که خود، نماد دلاورمردی‌های رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

دریادار ایرانی در ادامه به توطئه‌های دشمن علیه کشور اشاره و عنوان کرد: دشمن تلاش می‌کند که با اختلاف‌افکنی و بر هم زدن وحدت در جامعه، سیاست‌های کلان خود را اجرایی کند.

وی سپس با اشاره به اقتصاد دریا و نقش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این حوزه، بیان کرد: مأموریت اسکورت کشتی‌ها به‌صورت مستمر و در دل دریا با قدرت انجام می‌شود؛ در گذشته اسکورت‌ها شاید فقط شامل آب‌های نزدیک ایران بود؛ اما امروز اسکورت کشتی‌های ایرانی در گوشه گوشه جهان توسط نیروی دریایی ارتش انجام می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به ابعاد نرم و سخت قدرت دریایی ایران و حضور ناوگروه‌های ایرانی در آب‌های دوردست، یادآور شد: دو ناوگروه ما امروز در دو رزمایش و تمرین دریایی در شرق دور و دیگری در آب‌های قاره آفریقا حضور دارند.

دریادار ایرانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیام‌های فرهنگی مأموریت ناوگروه‌های ایرانی، گفت: وقتی ناوگروه ما در برزیل پهلو گرفت و سپس آنجا را ترک کرد، برزیلی‌ها گفتند که «ما تاکنون چنین سربازانی ندیده بودیم؛ قبلاً سربازان آمریکایی که وارد بندر برزیل شده بودند، خیلی وحشی‌گری کرده بودند». کارکنان نداجا در سفر‌های خارجی هم شئون اخلاقی را رعایت می‌کنند و این موضوع جای تحسین دارد.

وی همچنین با اشاره به تجهیزات به‌کار گرفته شده در نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: ما ناو «خوزستان» را هم که خواهر ناو «کردستان» است، خواهیم ساخت و پس از بهره‌برداری از این ناو می‌توانیم سفرهای دریایی را به‌صورت گسترده‌تر انجام دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش بیان کرد: همه کشور‌ها می‌توانند از منافع دریا استفاده کنند و ما هم با اقتداری که داریم، از منافع دریایی به نفع منافع ملی خود استفاده می‌کنیم.

امیر ایرانی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، افزود: ما در این جنگ وقتی موشک‌های سطح به سطح دریاپایه تا برد هزار کیلومتر را مستقر کردیم، دشمن به فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری از ما عقب نشست و این اهمیت اقتدار را در دریا نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: یک خاطره هم بگویم که زمانی که می‌خواستیم به اقیانوس آرام و اطلس سفر کنیم، فرمانده معظم کل قوا من را فراخواندند و پرسیدند که آیا برای عبور از اقیانوس آرام که چندان هم آرام نیست یا اقیانوس اطلس که بسیار وحشی است، تدبیری دارید؟ و من در پاسخ گفتم که اگر شما دعا بفرمایید، عبور خواهیم کرد.