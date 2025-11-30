پخش زنده
امروز: -
معاون وزارت امور خارجه عربستان امروز با حضور در وزارت امور خارجه با وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سعود بن محمد الساطی معاون وزارت امور خارجه عربستان امروز با حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
معاون وزارت امور خارجه عربستان در ادامه مشورتهای دیپلماتیک بین ایران و عربستان و با هدف رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای از جمله وضعیت فلسطین اشغالی، لبنان و سوریه، به تهران سفر کرد.