به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، به دلیل اجرای تعمیرات خطوط آبرسانی، احتمال کاهش فشار و یا قطع آب در شهر زیار و محله‌های اصفهانک، روشن‌شهر، روشن‌دشت، زاینده‌رود، شهر رویا‌ها و خیابان مشتاق سوم اصفهان از ساعت ۱۳ امروز ۹ آذر تا ساعت ۷:۰۰ صبح روز دوشنبه دهم آذر وجود دارد.

براین اساس از ساکنان این مناطق درخواست می‌شود تا در خصوص ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصرف غیر ضروری خودداری کنند.