به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بهمن اسمعیل‌زاده در نشست ۹ آذر با مدیران و پیمانکاران اجرای طرح فیبر نوری، با اشاره به سنگینی تعهدات مخابرات در این حوزه گفت: تحقق اهداف پروژه تنها با همکاری و تلاش همگانی امکان‌پذیر است. او تأکید کرد که فراهم‌کردن اینترنت پرسرعت از مطالبات مهم مردم استان به شمار می‌رود.

وی هدف اصلی اجرای طرح ملی جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری را ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و توسعه بستر‌های نوین مخابراتی عنوان کرد.

اسمعیل‌زاده همچنین خبر داد که مراکز مخابراتی رودکی و فجر تا دهه فجر و مراکز قندی و ایثار تا پایان سال جاری به فناوری فیبر نوری مجهز خواهند شد. او خواستار تمرکز کامل تیم‌های اجرایی برای تکمیل به‌موقع این پروژه شد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی با اشاره به انتخاب پیمانکاران پروژه اظهار کرد: شبکه مسی دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و حرکت به سمت فناوری‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است.

وی جمع‌آوری کابل‌های TOT را یکی از اولویت‌های مالی پروژه برای تأمین تجهیزات مورد نیاز پیمانکاران دانست و بر اهمیت ارائه سرویس‌های باند پهن با کیفیت بالا و افزایش رضایت کاربران تأکید کرد.