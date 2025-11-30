آخرین گزارش‌های بخش مسکن نشان می‌دهد دولت چهاردهم سرعت اجرای طرح‌های جهش تولید مسکن را افزایش داده و شمار واحد‌های دارای قرارداد مشارکت مدنی را به حدود ۵۰۸ هزار واحد رسانده است؛ رقمی که رشد قابل توجه این حوزه در یک سال اخیر را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، بر اساس تازه‌ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم با وجود چالش‌های اقتصادی و اثرات تحریم‌ها همچنان رو به رشد است.

آمارها حاکی است واحدهای دارای قرارداد مشارکت مدنی در طرح های مسکن حمایتی به ۵۰۷ هزار و ۹۷۱ واحد رسیده که بخش قابل توجهی از آن در دوره جدید منعقد شده است.

همچنین تاکنون بیش از ۷۴۱ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کرده و ۶۶۳ هزار واحد عملیات اجرایی خود را آغاز کرده‌اند.

در بخش پیشرفت فیزیکی، بیش از ۵۳۰ هزار واحد به مرحله اتمام فونداسیون و بیش از ۳۵۶ هزار واحد به مرحله اتمام اسکلت و سقف رسیده‌اند.

طبق اعلام وزارتخانه، ۱۷۶ هزار واحد وارد مرحله سفت‌کاری و ۱۱۳ هزار واحد نیز به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند.

عملکرد دولت چهاردهم در قیاس با دوره قبل، رشد قابل توجهی را در تمامی شاخص‌ها نشان می‌دهد؛ از جمله افزایش ۴۰ درصدی قراردادهای مشارکت مدنی در مدت یک سال.

در حوزه بهره‌برداری نیز تاکنون بیش از ۷۵ هزار واحد افتتاح شده که ۵۳ هزار واحد آن در دولت فعلی تحقق یافته است.

برنامه‌ریزی شده است تا هم‌زمان با دهه فجر امسال، ۷۵ هزار واحد دیگر نیز تحویل شود.

با تحقق این برنامه، مجموع واحدهای تکمیل‌شده به بیش از ۱۵۰ هزار واحد خواهد رسید.

مسئولان این وزارتخانه تأکید دارند روند اجرای قانون جهش تولید مسکن منطبق با اهداف برنامه هفتم ادامه خواهد یافت.