فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) کشور از گروه پدافندهوایی آبدانان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) کشور در بازدید از گروه پدافندهوایی آبدانان، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات شبانه روزی نیروهای مستقر در این منطقه با اشاره به نقش کلیدی پدافند هوایی در تأمین و حفظ امنیت آسمان کشور و تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف نیروهای مسلح گفت: تنها با اتحاد و همدلی است که میتوان به بهترین نحو از کشور دفاع کرد.
امیر سرتیپ صباحی فرد در پایان اظهار کرد: با توجه به تحولات سریع فناوری و تهدیدات نوظهور، ضروری است که نیروهای پدافند هوایی بهروز باشند و از آخرین تجهیزات به روز دنیا بهرهبرداری کنند.