به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) کشور در بازدید از گروه پدافندهوایی آبدانان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی نیروهای مستقر در این منطقه با اشاره به نقش کلیدی پدافند هوایی در تأمین و حفظ امنیت آسمان کشور و تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیروهای مسلح گفت: تنها با اتحاد و همدلی است که می‌توان به بهترین نحو از کشور دفاع کرد.

امیر سرتیپ صباحی فرد در پایان اظهار کرد: با توجه به تحولات سریع فناوری و تهدیدات نوظهور، ضروری است که نیروهای پدافند هوایی به‌روز باشند و از آخرین تجهیزات به روز دنیا بهره‌برداری کنند.