لویه و بویراحمد ، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای امسال تا ۲۶ آبان هزار و ۳۳۰ تن برنج، ۵۶۷ تن شکر، ۵۰۰ تن مرغ منجمد و ۱۳۳ تن گوشت منجمد گوساله در اختیار بازار مصرف استان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

محمدتقی تابش‌مقدم با اشاره به اینکه برنج GTC نیز طی دو مرحله در سطح استان به صورت توزیع در فروشگاه‌ها و سامانه بازارگاه توزیع شد، افزود: در مرحله نخست، هر کیسه ۱۰ کیلویی این برنج با نرخ ۵۸۰ هزار تومان عرضه و در مرحله اخیر، همین محصول با قیمت ۴۹۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان هدف اصلی این توزیع‌ها را کنترل قیمت‌ها، جبران کمبود‌ها و مدیریت اثرات محدودیت واردات برنج عنوان کرد و ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل محدود شدن واردات، قیمت برنج روند افزایشی داشت و بازار با کمبود مواجه شد که با اجرای برنامه‌های جدید، مشکل در حال برطرف شدن است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های جدید توزیع اقلام اساسی در دستور کار است، تصریح کرد: هفته آینده توزیع نهاده‌های دامی، مرغ، گوشت و همچنین دور جدید توزیع برنج آغاز می‌شود.