رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به رویداد ملی ره بانو، با هدف پیشرفت بانوان بر استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه برای حل مشکلات بانوان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در این جلسه گفت: امروز اعضای شورای راهبری بانوان استان در دادگستری گرد هم آمدند تا از ظرفیت دادگستری استان به ویژه ظرفیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم و فضای مجازی این اداره کل برای این رویداد استفاده شود.

عبدالهی افزود: رهبرمعظم انقلاب اسلامی در جلسات مختلف در حوزه جهاد تبیین تاکید دارند که می‌طلبد شما بانوان در این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشید.

وی گفت: دادگستری خراسان جنوبی آسیب‌های وارده به قشر بانوان، دختران و نظام خانواده را در اختیار شورای راهبری بانوان قرار می‌دهد تا بتوانند درجهت رفع آسیب‌ها در برنامه‌های مختلف استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: رویداد ملی ره بانو از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با موضوع جهاد تبیین و اثر گذاری حوزه بانوان و خانواده در خراسان جنوبی از آبان آغاز شده و به مدت سه ماه برگزار می‌شود.

رویداد ره بانو در دو حوزه تدوین سند فرهنگی تبیینی بانوان در نمایشگاهی به نمایش گذاشته خواهد شد و این رویداد در خصوص توانمندسازی بانوان و گفتمان‌سازی هویت زن مسلمان ایرانی در کشور آغاز شده و این اقدام در ۳۱ استان در حال گسترش است.

هدف اصلی رویداد «ره بانو» تقویت هویت زن مسلمان ایرانی، هم افزایی و انسجام فعالیت‌های فرهنگی تبیینی بانوان، ایجاد حرکت هماهنگ بانوان اثرگذار استان در جهت ایجاد نهضت تبیینی بانوان از طریق تدوین سند راهبری فرهنگی تبیینی بانوان است.