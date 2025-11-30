به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، در تظاهرات سراسری عصر یکشنبه هزاران فرانسوی حامی فلسطین از گروه های مختلف حاضر شدند. یک دختر فرانسوی در تظاهرات گفت: باید با سختگیری و همراهی نکردن با جنایتکاران، جنگ رو متوقف کرد. این مسئولیت ماست که تا الان اون رو انجام ندادیم.

در آستانه سال نو مسیحی، گروهی، با لباس کشیشها و راهبه ها در تظاهرات حاضر شدند تا به سکوت مقامات کلیسا اعتراض کنند.

خانمی که لباس راهبه ها را به تن داشت گفت: این کلیسای فرانسه است که سکوت کرده و صهیونیستی است. برای غزه قدمی بر نمی دارد. کسی که سکوت می کند، شریک جنایت است. وقتی ما برای اعتراض به جنایات رژیم اسرائیل جلوی کلیساها تجمع می کنیم، مقامات کلیسا در رو به روی ما می بندند. مسیحیان باید از پنهان کاری دست بکشن، اقدامی بکنند و دهان به اعتراض باز کنند... پاپ جدید، حدود یک ماه و نیم بعد از انتخاب شدن، رئیس رژیم صهیونیستی را به حضور پذیرفت. او شرایط غزه رو محکوم کرده ولی در عین حال با رژیم اسرائیل ارتباط دارد. این رفتار دوگانه است.

مردی که لباس کشیش ها را به تن داشت خاطرنشان کرد: جنایت در غزه، از خطوط قرمز گذشته. کشته ها، زخمی ها، تخریب همه جا، مدارس و بیمارستانها تخریب شدن و دیگر بیمارستانی وجود ندارد... دیگر حقوق بین المللی وجود ندارد.

یک مسیحی دیگر گفت: سکوت ما یعنی حمایت از رژیم اسرائیل. مسیحیان باید بیدار بشوند. باید به جنایات در غزه اعتراض کنند. ما هم برای همین به اینجا آمدیم.

اتحادیه های کارگری و تشکل های مردمی، مدتها است دست به کار شده اند تا دست کم از ارسال تسلیحات و تجهیزات جنگی برای رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند. یکی از اعضای اتحادیه ها گفت: دو کارخانه در اورلئان هست که ما جلوی آن، تجمع و اعتراض کردیم. این کارخانه ها برای هواپیماها و رادارهای رژیم اسرائیل تجهیزات الکترونیکی تولید می کنند.