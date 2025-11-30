پخش زنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا در کشور، به افراد پرخطر هشدار داد از تماس با مبتلایان به این بیماری خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر مصطفی جوانیان متخصص بیماریهای عفونی گفت: کشور در حال حاضر با افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا مواجه شده که معمولاً بیشترین شیوع آن در فصل پاییز و اواخر زمستان مشاهده میشود.
وی با بیان علائم بیماری افزود: آنفولانزا با تب ناگهانی، دردهای عضلانی، ضعف و بیحالی، گلودرد و سرفه بروز مییابد و به دلیل سرایت بالای آن، رعایت نکات بهداشتی توسط بیماران ضروری است.
این پزشک متخصص در مورد گروههای در معرض خطر هشدار داد و تأکید کرد: خانمهای باردار، افراد بالای ۶۰ سال، مبتلایان به بیماریهای زمینهای و افراد با سیستم ایمنی ضعیف باید از ارتباط نزدیک با بیماران اجتناب کنند.
دکتر جوانیان در بخش دیگری از سخنان خود به باورهای نادرست درمانی اشاره کرد و گفت: آنتیبیوتیکها و کورتون هیچ نقشی در درمان آنفولانزا ندارند و داروی اوسلتامیویر نیز فقط برای افراد پرخطر و با تجویز پزشک استفاده میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان خاطرنشان کرد: رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ و شستشوی مرتب دستها از مهمترین راهکارهای گذر از این فصل با کمترین میزان ابتلاست.