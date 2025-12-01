پخش زنده
خوزستان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار میگیرد که تا اوخر روز چهارشنبه سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط در مناطق و ارتفاعات شمالی غربی، شمالی و شمالِ شرقی و شرقی خواهد شد.
طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه علاوه بر مناطق شمالی و شرقی در بخشهای از مرکز و جنوب نیز رگبار پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.
در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی (بویژه در سواحل و مناطق جنوبی) نیز وجود خواهد داشت. شمال خلیج فارس نیز طی این مدت نسبتاً مواج و همراه با بارش پراکنده خواهد بود.
از فردا تا روز پنجشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود. اواخر هفته جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد شد.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۶.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۲ درجه و کمینه دمای ۱۳.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.