در نشست مشترک مسئولان عالی استان البرز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، بر ضرورت تبدیل طرح بندر خشک پیام به یک پروژه ملی و تسریع در اجرای زیرساختهای دسترسی به این منطقه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابطعمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام، نشست مشترک علی شیرینزاد، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی، محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل منطقه ویژه پیام، مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج و جمعی از مدیران و مسئولان استانی در محل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام برگزار شد.
در این نشست، بر راهاندازی بندر خشک پیام بهعنوان یکی از پروژههای راهبردی توسعه اقتصادی کشور و استان البرز تأکید شد و روند اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.
محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام، در سخنانی با قدردانی از پیگیریهای دکتر شیرینزاد در مسیر طراحی و راهاندازی پروژه بندر خشک، اظهار داشت: «ظرفیتهای موجود در منطقه ویژه پیام و آماده بودن بخشی از زیرساختهای آن، زمینهای مناسب برای اجرای این پروژه ملی فراهم کرده است. تحقق این طرح، جایگاه البرز را در حوزه حملونقل ترکیبی و لجستیک کشور بهطور چشمگیری ارتقا خواهد داد.»
در ادامه، دکتر علی شیرینزاد ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و مذاکرات صورتگرفته در سطح ملی و استانی، اجرای این طرح را گامی مؤثر در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست و افزود که «بندر خشک پیام میتواند به مرکزی کلیدی در اتصال زنجیرههای حملونقل جادهای و هوایی کشور تبدیل شود.»
مسعود محمدی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز با توجه به اهمیت ملی پروژه، بر لزوم پیگیری آن در قالب طرحی ملی تأکید کرد و خواستار تسهیل روند تخصیص اعتبارات از طریق همکاری نهادهای مرتبط شد.
موضوع تسریع در تکمیل مسیرهای دسترسی به منطقه ویژه پیام و فرودگاه بینالمللی پیام نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی جلسه مطرح شد. حاضران این اقدام را گامی ضروری در راستای توسعه حملونقل ترکیبی و آغاز پروازهای برنامهای جدید ارزیابی کردند.
در پایان نشست، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری کرج، مدیران منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شود تا ضمن بررسی حجم پروژه و الزامات اجرایی، اقدامات لازم برای تسریع در راهاندازی بندر خشک پیام را طراحی و دنبال کند.