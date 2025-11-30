

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاحیه نمایشگاه «آقا تختی» در موزه ملی ملک، صبح امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) در حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه، محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، بستگان جهان پهلوان، جمع زیادی از پیشکسوتان کشتی ایران، فعالان ورزش و اهالی رسانه برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف بازنمایی وجوه کمتر دیده‌شده از زندگی و شخصیت زنده یاد تختی طراحی شده است و حاصل همکاری مشترک با آستان قدس رضوی، کمیته ملی المپیک و مجموعه‌های خصوصی است.

احمد دنیامالی وزیرورزش و جوانان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: کار بسیار فاخری با همکاری نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف انجام شده است. این که نشان‌های مرحوم تختی بازسازی شده و سبک زندگی ایشان هم به نمایش گذاشته شده است کار نادری است که می‌تواند الگوی مناسبی برای ورزشکاران و قهرمانان باشد. سبک زندگی آقاتختی می‌توان الگوی مناسبی برای ورزشکاران به ویژه کشتی گیران کشورمان باشد.

وی افزود: ما وظیفه داریم این اقدام را برای سایر ورزشکاران و قهرمانان هم انجام شود. ویژگی بارز این ورزشکاران این بوده که علاوه بر قهرمانی در پهلوانی هم سرآمد بودند و همین آنها را از سایرین متفاوت می‌کند. حتما ما در این حوزه انباشتگی تکالیف داریم که امیدوارم بتوانیم این کار‌ها را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانیم. آثار انتخاب‌شده، تصویری جامع از منش پهلوانی، مردمداری، رفتار اجتماعی و جایگاه فرهنگی تختی ارائه می‌کند؛ شخصیتی که به‌عنوان نماد اخلاق و جوانمردی در حافظه جمعی مردم ایران جاودانه شده است.

نمایشگاه «آقاتختی» بر پایه روایت‌های تصویری و مستندات تاریخی، مجموعه‌ای ارزشمند از عکس‌های دیده نشده، اسناد معتبر، دست‌نوشته‌ها و اشیای شخصی این پهلوان محبوب را به نمایش درمی‌آورد. این نمایشگاه از فردا تا پایان سال پذیرای بازدید کنندگان است.