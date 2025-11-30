مدیرکل صداوسیمای گلستان از تهیه سند زیست‌بوم استان برای این رویداد خبر داد و افزود: بر اساس این سند، در صداوسیمای گلستان، نهضت تولید محتوای جدید راه افتاد و حدود ۳۰ هزار دقیقه محتوای تصویری، صوتی و خبری با موضوعات مختلف از همه استان برای پخش، تولید شده‌است.

رسول شکری‌نیا همچنین افزود: در فضای مجازی، شبکه راویان تشکیل و بیش از یک‌هزار تولید مجازی انجام شده و نزدیک به یک‌هزار کار مردمی نیز به‌دست ما رسیده‌است.

وی با بیان اینکه از نماینده‌ولی‌فقیه تا رئیس رسانه‌ملی، استاندار، نمایندگان مجلس و همکاران ما در صداوسیمای گلستان، پای این کار ابتکاری هستند، اضافه‌کرد: این رویداد، متعلق به صداوسیما نیست، برای همه مردم استان است؛ با هم‌افزایی کمک کنید تا این رویداد برای استان مثمر‌ثمر باشد.

احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز تاکید کرد: هر هزینه‌ای در ایران جان - گلستان ایران، سرمایه‌گذاری برای آینده استان است.

وی از فعالان رسانه‌ای گلستان خواست که از این فرصت برای انعکاس توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف، استفاده کنند.