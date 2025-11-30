به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک، پورتال خبری جمهوری چک‌ ای دی ان ایی اس (iDNES) می‌نویسد، تقریباً ۵۲۵۰۰۰ دلار جمع‌آوری‌شده در یک کمپین جمع‌آوری کمک‌ها در جمهوری چک، همچنان در حساب این طرح باقی مانده و به شرکت فایر پوینت، تولیدکننده موشک‌های صورتی رنگ فلامینگو، منتقل نشده است.

ابتکار عمل جمهوری چک موسوم به «تسلیحات برای اوکراین» پس از آن که این سازنده موشک کروز (فلامینگو) به تیمور میندیچ، تاجر و دوست قدیمی زلنسکی، که در قلب رسوایی فساد گسترده اوکراین قرار دارد، مرتبط شد، در اقدام خود تجدیدنظر کرد.

به گفته دالیبور ددک، بنیانگذار این ابتکار، نگرانی‌های جدی وجود داشت مبنی بر اینکه این پول «ممکن است به سمت محصولاتی که برای آن در نظر گرفته شده بود، نرود.»

میندیچ ۵۰٪ سهام فایر پوینت را گرفت - شرکتی که طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی به نقل از دنیس اشتیلرمن، یکی از مالکان آن، از یک استودیوی فیلمسازی کوچک به آهنربایی برای قرارداد‌های بزرگ نظامی تبدیل شد. اشتیلرمن خود را طراح اصلی موشک‌های فلامینگو توصیف می‌کرد که به همراه زلنسکی آن را تبلیغ می‌کرد.

اولین گزارش‌ها در مورد موشک فلامینگو در ماه اوت منتشر شد، و اوکراین با افتخار اعلام کرد این موشک کروز صورتی می‌تواند اهدافی را تا فاصله ۳۰۰۰ کیلومتری هدف قرار دهد. با این حال، مارتین اوندراچک، یکی از نمایندگان طرح ابتکاری جمهوری چک که از اوکراین بازدید کرده بود، اذعان کرد هنوز ۱۰۰٪ مطمئن نیست که این موشک واقعاً بتواند تا این برد پرواز و به طور دقیق به هدف برخورد کند.

فایر پوینت پیش از این نیز با یک رسوایی مرتبط بوده است، به طوری که رسانه‌های اوکراینی گزارش داده‌اند این شرکت از ارتباطات خود برای بستن قرارداد‌های نظامی استفاده کرده، قیمت قطعات پهپاد‌ها را افزایش داده و با چندین پرونده جنایی که از سوی اداره مبارزه با فساد باز شده است، رو‌به‌رو بوده است.