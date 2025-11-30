افتتاح مرکز پایش هوشمند حفاظت از محیطزیست کشور
مرکز پایش هوشمند سازمان حفاظت محیطزیست با حضور مقامات این سازمان افتتاح شد؛ مرکزی که قرار است، سرعت و کیفیت نظارتهای محیطزیستی کشور را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری صداوسیما
این مرکز به عنوان بازوی هوشمند نظارتی، مأموریت دارد هشدارهای بهموقع درباره چالشهای حیاتی از جمله آلودگی هوا، فرونشست زمین و حقابهها را به دستگاههای اجرایی اعلام کند تا امکان مداخله سریع و تصمیمگیری مؤثر فراهم شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم گفت : حسابداری و ممیزی آب از خطوط قرمز محیطزیستی کشور است؛ موضوعی که به دلیل بیتوجهی طولانیمدت به آمایش سرزمین و توان اکولوژیک، اکنون به یکی از بحرانهای اصلی تبدیل شده است.
امید حاجتی افزود: بخش مهمی از مشکلات کنونی آلودگی هوا ناشی از اجرا نشدن کامل و صحیح قانون هوای پاک بوده و این مرکز با ایجاد شفافیت و مطالبهگری مردمی تلاش میکند روند پیگیری و اجرای این قانون سرعت گیرد.
وی گفت : در حوزه زیرساخت، برای ایجاد بستر فیزیکی این مرکز حدود سه میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و برای توسعه نرمافزارهای آن نیز قراردادی به ارزش 2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان منعقد شده که تا کنون نیمی از آن پرداخت شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست این را هم گفت که برای افزایش دقیق تحلیلها، مجموعهای از تفاهمنامههای همکاری در دست تدوین است؛ از جمله همکاری با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مرکز آمار ایران، سازمان نقشهبرداری و دانشگاهها. این همکاریها قرار است زنجیره اطلاعاتی کشور را در حوزه محیطزیست تکمیل کند.
امید حاجتی تاکید کرد : سامانه جدید همچنین امکان ایجاد داشبوردهای مدیریتی و اطلاعرسانی را برای سطوح مختلف فراهم میکند؛ از ریاست سازمان تا عموم مردم، تا هم تصمیمسازان و هم شهروندان بتوانند در جریان وضعیت محیطزیستی کشور قرار گیرند.
در پایان مراسم نیز از تلاش تیمهای فنی، شرکت دانشبنیان مجری طرح و معاونتهای مرتبط قدردانی شد؛ مجموعهای که به گفته مسئولان، نقش مهمی در راهاندازی سریع و باکیفیت این مرکز داشتهاند.