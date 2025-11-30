پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی، در سفر کاری به نائین تأکید کرد:اگر روند بازآفرینی با شناخت درست از میراث فرهنگی و ساختار اجتماعی نائین پیش برود، این شهر میتواند به نمونهای موفق از توسعه پایدار در کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سفری به دعوت الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک، از بافتهای تاریخی و محلات هدف بازآفرینی این شهرستان بازدید کرد.
وی نائین را شهری با ریشههای عمیق فرهنگی و تاریخی دانست که فراتر از یک بافت قدیمی، ظرفیت تبدیلشدن به یک الگوی ملی توسعه پایدار را دارد.
در این سفر گزارشی از وضعیت ۷۵ هکتار بافت تاریخی شهر شامل محلات محمدیه، چهلدختران و محدوده مرکزی ارائه شد؛ مناطقی که ترکیبی از فرسودگی کالبدی و ارزشهای هویتی را در خود جای دادهاند.
گلپایگانی تأکید کرد نگاه شرکت بازآفرینی شهری این است که حفاظت از هویت تاریخی نه مانع، بلکه پیششرط توسعه محسوب میشود.
در ادامه بازدید، عمارت تاریخی معصومخانی که در مالکیت شرکت بازآفرینی قرار دارد، بهعنوان محور آغاز گردشگری شهری نائین معرفی شد.
به گفته وی، با تکمیل فرآیندهای حقوقی و مرمت، روند بهرهبرداری از این مجموعه سرعت بیشتری خواهد گرفت و میتواند موتور محرک اقتصاد خرد و فرهنگی محله چهلدختران باشد.
بازدید از بازار تاریخی نائین نیز نشان داد این مجموعه ۴۰۰ متری ثبتملی، همچنان ظرفیت احیای حیات اجتماعی و اقتصادی مرکز شهر را دارد.
در همین راستا، آغاز فرآیند احیای بازار بهعنوان یکی از مصوبات اصلی سفر اعلام شد.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود محله محمدیه را یکی از کمنظیرترین بافتهای کویری ایران دانست و پیشنهاد ایجاد «موزه طبیعی قناتها
و پایابها» را طرحی راهبردی برای معرفی علمی میراث آبی ایران عنوان کرد.
وی تأکید کرد که فرسودگی شهری نیازمند برنامهای بلندمدت و پایدار است و تنها با مشارکت مردم و ثبات در سیاستگذاری به نتیجه میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود نائین بهواسطه ۱۵ بومگردی فعال، بناهای تاریخی و ارتباط عمیق با فرهنگ کویر، میتواند به قطب گردشگری شرق استان اصفهان بدل شود.
برای تحقق این هدف، احیای عمارت معصومخانی و بازار تاریخی در اولویت پروژههای بازآفرینی قرار گرفت.
وی همچنین نقش هماهنگی بیننهادی را یکی از عوامل کلیدی موفقیت این سفر عنوان کرد و از همکاری مشترک نماینده، فرمانداری، شهرداران و کارشناسان بازآفرینی تقدیر کرد.
به گفته گلپایگانی، خروجی این همافزایی تصمیماتی بود که میتواند روند احیای محلات تاریخی نائین را تسریع کند.
وی در پایان سفر اعلام کرد نائین در مسیر تبدیل شدن به یکی از نمادهای ملی بازگشت حیات به بافتهای تاریخی قرار گرفته و این سفر نقطه آغاز فصل جدیدی برای این شهر خواهد بود.