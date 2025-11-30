پخش زنده
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری تهران از مهار آتشسوزی گسترده در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی و نجات بیش از ۳۰ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۰:۳۸ صبح امروز حادثه آتشسوزی در یک ساختمان بلندمرتبه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه گزارش شد. بلافاصله پنج ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای پشتیبانی شامل دو دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در محل مشاهده شد آتشسوزی در طبقه منفی یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت رخ داده است؛ فضایی به وسعت حدود ۵۰۰ متر که به انبار مصالح ساختمانی تبدیل شده و مقدار زیادی لوله پلیکا، یونولیت، گونی و سایر اقلام قابل اشتعال در آن نگهداری میشد. دود بسیار زیادی از این بخش متصاعد میشد و خطر سرایت حرارت و شعلهها به طبقات بالایی و همچنین برج مسکونی مجاور وجود داشت.
ملکی ادامه داد: در زمان وقوع حادثه تعدادی از کارگران و کارکنان شرکت پیمانکاری در طبقات مختلف حضور داشتند آتشنشانان با وجود دود و حرارت شدید، از داخل ساختمان و همچنین با استفاده از نردبان و بالابر هیدرولیکی از بیرون عملیات را آغاز کردند همزمان با مهار آتش، عملیات نجات نیز صورت گرفت و بیش از ۳۰ نفر از افراد حاضر در ساختمان به سلامت به فضای امن منتقل شدند تا توسط نیروهای اورژانس مورد بررسی قرار گیرند.
سخنگوی آتشنشانی تهران گفت: خوشبختانه آتشنشانان موفق شدند از سرایت آتش به ساختمان مجاور جلوگیری کنند و عملیات اطفا کامل شد. پس از تخلیه دود و ایمنسازی، محل حادثه تحویل مالکان خواهد شد.