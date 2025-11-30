به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۶ هزار تن نهاده‌های دامی شامل جو، ذرت و سویا در استان مرکزی توزیع شده است.

صالحی افزود: در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران استان، یک‌هزار تن مرغ مازاد با نرخ مصوب خریداری و در سردخانه‌های استان ذخیره سازی شده تا در مواقع مورد نیاز به بازار تزریق شود.

او گفت: تاکنون حدود ۶۵۰ تن مرغ منجمد توزیع شده که ۳۵۰ تن آن در داخل استان و ۳۰۰ تن به استان‌های دیگر ارسال شده است

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان مرکزی افزود: همچنین ۱۵۰ تن گوشت منجمد در سطح استان برای تنظیم بازار عرضه شده است.