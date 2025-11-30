به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل روابط عمومی اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی؛ به اطلاع شهروندان می‌رساند با توجه به شکستگی خط لوله انتقال ۶۳۰ میلیمتری پلی اتیلن در بلوار آیت‌الله طالقانی پشت پارک خلیج فارس این شهر، در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه از ساعت ۸ با قطعی آب و کاهش فشار در سایر مناطق تا ساعت ۱۲ در مناطق ملت‌ها، فاز سه سعدی‌ها،۱۲۸ دستگاه، شهرک مقداد نامجو‌ها، خیابان تربیت، خیابان تعلیم،۲۵۰دستگاه، فرهنگیان، شهرک صنعتی مواجه خواهیم بود.

ضمن پوزش و قدردانی از سعه صدر مشترکان خواهشمندیم با مدیریت مصرف آب، انجام ذخیره سازی و اجتناب از مصارف غیرضروری در تاریخ مذکور، همکاری لازم را با اداره آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این اداره را در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب یاری نمایند.