به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میرنادر موسوی با اشاره به هدف این اقدام گفت: پرداخت بخشی از بدهی‌ها به مراکز درمانی، علاوه بر کمک به حفظ جریان نقدینگی، موجب تقویت همکاری با این مراکز و تداوم ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان می‌شود. او تأکید کرد که تلاش سازمان بر این است تا هیچ وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان ایجاد نشود و کیفیت خدمات درمانی به شکل پایدار حفظ شود.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این پرداخت‌ها در افزایش رضایت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مجموعه مراکز همکار تأمین اجتماعی به‌طور محسوس قابل مشاهده باشد.

او تاکید کرد: صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و اطمینان از ارائه خدمات درمانی استاندارد همچنان در اولویت نخست این سازمان قرار دارد و تلاش‌ها برای تسویه به‌موقع مطالبات و بهبود روند‌های اداری ادامه خواهد داشت.