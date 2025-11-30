پخش زنده
مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجانغربی اعلام کرد: برای بهبود گردش مالی و پشتیبانی از مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی، ۲۵۰ میلیارد تومان از مطالبات طرفهای قرارداد این سازمان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میرنادر موسوی با اشاره به هدف این اقدام گفت: پرداخت بخشی از بدهیها به مراکز درمانی، علاوه بر کمک به حفظ جریان نقدینگی، موجب تقویت همکاری با این مراکز و تداوم ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان میشود. او تأکید کرد که تلاش سازمان بر این است تا هیچ وقفهای در خدماترسانی به بیمهشدگان ایجاد نشود و کیفیت خدمات درمانی به شکل پایدار حفظ شود.
وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این پرداختها در افزایش رضایت بیمهشدگان، کارفرمایان و مجموعه مراکز همکار تأمین اجتماعی بهطور محسوس قابل مشاهده باشد.
او تاکید کرد: صیانت از حقوق بیمهشدگان و اطمینان از ارائه خدمات درمانی استاندارد همچنان در اولویت نخست این سازمان قرار دارد و تلاشها برای تسویه بهموقع مطالبات و بهبود روندهای اداری ادامه خواهد داشت.